Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:47

Трое американских военнослужащих убиты и свыше 30 получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе на небольшой форпост в Иордане недалеко от границы с Сирией. Президент Байден уже выступил с заявлением, что за нападением стоят проиранские военизированные группировки и что виновные понесут наказание. Если не считать двух спецназовцев, утонувших при операции досмотра в шторм хуситского судна, перевозившего иранское оружие, это первые потери среди американских солдат с момента, когда после нападения ХАМАС на сектор Газа начались удары по расположениям подразделений США на Ближнем Востоке. Всего было произведено 158 атак разного рода, в которых 70 военнослужащих получили незначительные ранения, и лишь один был ранен тяжело, его пришлось отправить на лечение на родину.

Отдельного расследования заслуживает вопрос, почему дрон, прилетевший со стороны Сирии, причинил такой урон Башне 22, как называют этот американский форпост. Однако за гибель своих людей Америка взыскивает обычно самым жестким образом. Достаточно напомнить, что генерал Касем Сулеймани, командующий «Кудс» и координатор действий проиранских прокси, был уничтожен по прямому приказу президента Трампа после атаки 27 декабря 2019 года на иракскую базу США под Киркуком, когда погиб один американец. У Джо Байдена сейчас острая предвыборная схватка с Трампом, и его реакция должна показать, что он готов защищать своих солдат ничуть не менее решительно. И ответ требуется масштабный и комплексный, с учетом того, насколько разошлись в последнее время иранцы и их союзники в регионе. Самое главное, ни у кого нет сомнений, что не только проиранские силы стоят за ударом по Башне 22, но и дрон именно иранского производства, как и ракеты, которыми хуситы обстреливают суда и военные корабли в Красном море имеют то же самое происхождение: в Йемене ничего подобного делать не научились. Характерно, что в новостной ленте воскресенья встретились сообщения о жертвах на американской базе в Иордании, об атаке дронами британского эсминца Diamond со стороны хуситов и о запуске Ираном сразу трех спутников. При запуске использовалась двухступенчатая ракета-носитель Simorgh («Феникс»), плод разработки иранского Министерства обороны.