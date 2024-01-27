Российские военные прилетели к Хафтару

«…Халифа Хафтар принимает заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и сопровождающую его делегацию в генеральном штабе в Бенгази», — сказано в посте, к которому прикреплены кадры встречи.

В Минобороны России информацию о визите Евкурова в Ливию пока не комментировали.

РБК напоминает, что с лета прошлого года это как минимум третья встреча Евкурова с ливийскими военными. Первый официальный визит состоялся в августе: тогда замминистра, как и сейчас, приезжал в Ливию; второй контакт прошел через месяц, тогда Хафтар прилетал в Москву. Во время этого визита ливийский маршал встречался и с президентом Владимиром Путиным.