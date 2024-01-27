«Мы, безусловно, это сделаем в то время и тем способом, который посчитаем подходящим», - сказал Кирби в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос, ответит ли Вашингтон после атак на своих военных на Ближнем Востоке, в частности, удар беспилотника по военному объекту США на границе Иордании и Сирии, который был запущен проиранскими группами.

Соединенные Штаты дадут ответ на атаки по своим военнослужащим на Ближнем Востоке, вместе с тем Вашингтон не хочет начинать войну с Ираном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

США рассматривают возможность тайно нанести удар по Ирану, в том числе атаковать иранских чиновников, после того как связанные с Тегераном боевики ударили по американской базе на границе Иордании и Сирии, рассказал Bloomberg информированный источник.

В результате удара беспилотника по базе США Tower 22 на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией три американских военных погибли, еще более 30 пострадали, сообщил Пентагон. До этого американские силы не несли потерь от подобных атак с момента начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года.

«Вчера у нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы ответим», — заявил президент США Джо Байден. По его словам, за атакой стоят поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. Официально ответственность за нападение взяла группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которую поддерживает Тегеран.

«Ответные меры» будут приняты «в подходящее время и в подходящем месте», пообещал министр обороны США Ллойд Остин. «Мы с президентом не потерпим нападений на американские силы и предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов», — заверил Остин.

По словам источника Bloomberg, США не будут брать на себя ответственность за планируемый удар по Ирану или иранским чиновникам, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану. При этом решение Байдена окажется одним из самых важных за все время его президентства: он хочет наказать виновных в нападении на базу и сдержать Иран, но это может привести к прямой конфронтации с Тегераном, отмечает Bloomberg.