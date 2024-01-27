Специалист Минздрава о тонкостях гепатита

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения гастроэнтеролог Эмин Мамедов рассказал, чем отличаются друг от друга гепатиты А, В и С, как защититься от них, и что делать, если заболевания все же не удалось избежать.

- Эмин муаллим, в начале беседы хотелось бы узнать, что такое гепатит А?

- Гепатит А (инфекционная желтуха или болезнь Боткина) – вирусное заболевание печени. Обычно гепатит А является самоизлечивающимся заболеванием, которое вызывает острое воспаление в печени и не оставляет повреждений печени. В отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени. Этот вирус на протяжении многих лет был тщательно изучен и против него даже есть вакцина.

- Как можно заразиться этим вирусом?

- Заражение возникает в результате нарушения некоторых правил гигиены, тем самым может вызвать его распространение. Основными путями передачи вируса гепатита А является фекально-оральный, при котором заражение вирусом происходит в результате употребления неинфицированным лицом продуктов питания или воды. Таким образом, контакт рук с больным человеком или чем-либо, к чему прикасался зараженный человек и что может попасть в рот (еда, вода), может привести к заражению других людей. Особенно высока вероятность заражения вирусом через фрукты и овощи в случае, если они не помыты. Дело в том, что вирус устойчив к холоду, жаре и даже к сильнокислой среде желудка. Однако при кипячении воды его можно полностью уничтожить.

Вирус гепатита А может попасть в организм через пищеварительную систему. Возможна также передача вируса через кровь или половым путем. Однако эти случаи менее распространены и не вызывают массовых заражений.

- Доктор, каковы симптомы вируса гепатита А…

- У человека, инфицированного вирусом, наблюдается латентный период, который называется инкубационным периодом. В среднем этот период длится 2-4 недели. Заболевание проявляется такими симптомами, как слабость, утомляемость, мышечные боли, потеря аппетита, рвота, боли в желудке, диарея. Этот период считается наиболее заразным и инфицированный начинает распространять болезнь. Позже проявляются признаки зуда кожи и у больного проходят прежние симптомы. Для постановки диагноза в лабораторных анализах исследуют маркер вируса гепатита А, называемый IgM, и печеночные пробы. С помощью этого контролируют течение заболевания.

Когда желтеют белки глаз и кожа, пациент понимает, что проблема не в обычной простуде или желудочно-кишечном расстройстве, а в заболевании печени, и обращается к врачу. Наиболее важным ранним симптомом является потемнение мочи. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу.

После появления желтухи для восстановления исходных показателей печени может потребоваться до 5 месяцев.

Иногда больные обращаются к врачу в тот момент, когда появляется желтое окрашивание кожи. Однако не стоит паниковать. Помните, что заражение гепатитом А не опасно для жизни здорового человека. Самое главное — изолировать больного и защитить других людей от заражения. Контактировать с заразившимся могут только лица, ранее перенесшие гепатит А (желтуху), и прошедшие вакцинацию. Не всегда возникает необходимость госпитализировать инфицированного человека. Так, заразившийся гепатитом А может получать лечение на дому под наблюдением участкового врача или инфекциониста поликлиники по месту жительства.

- У какой группы людей вероятность заразиться этим вирусом выше?

- Чаще всего вирусом гепатита А болеют дети в возрасте 5-14 лет. В случае заражения своих детей родителям не следует паниковать. В это время им нужно обратиться к педиатрам, изолироваться под наблюдением врача и пройти лечение.

Взрослые в большинстве случаев могут заразиться от детей. В случае, если пожилые люди, особенно те, кто страдает хроническими заболеваниями печени, больные гепатитом B и C, пациенты с циррозом печени, страдающие алкогольной болезнью печени, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, лица с больными почками заражаются гепатитом А, то у них могут возникнуть определенные осложнения. Поэтому в территориях, где зафиксированы вспышки вируса, этой группе людей настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию.

- Как проводится лечение и вакцинация от гепатита?

- Вирус гепатита А отличается высокой иммуногенностью, после перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Специфического метода лечения и конкретного противовирусного препарата не существует. Могут быть рекомендованы только симптоматические препараты и инфузии. Не стоит перегружать печень, которая и так серьезно поражена вирусом. Рекомендуется избегать ненужного медикаментозного лечения.

Вакцинация является специфической профилактикой гепатита A. Приняв две дозы вакцины, можно полностью защититься от вирусного заболевания.

- Как защитить себя от гепатита А?

- Гигиена рук — это лучший способ предотвратить распространение вируса, особенно среди детей. Лицам группы высокого риска следует пройти вакцинацию. Рекомендуется пропагандировать личную гигиену людей, контактирующих с пищевыми продуктами на предприятиях общественного питания, и регулярно использовать специальные дезинфицирующие растворы.

Минимизация контактов с другими людьми и пребывание вдали от многолюдных мест с момента появления или подозрения на симптомы заболевания означает меньшее заражение окружающих.