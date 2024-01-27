Глава МИД Литвы о страхе Европы перед Россией

Российский президент Владимир Путин не остановится, пока его не остановят. Для этого необходимо, чтобы Украина победила в войне, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Это определенно происходит не впервые. И это определенно беспокоит. Я буду говорить об этом всякий раз, когда имею возможность: Путин не остановится, пока его не остановят. Единственный способ остановить его - это выиграть войну в Украине. И это единственный способ действительно быть уверенным, что его экспансионистская идея остановлена, возможно, не остановлена навсегда, потому что кто знает, мы не можем предсказать будущее, но по крайней мере остановлена", - сказал Ландсбергис.

В противном случае, по мнению литовского министра, "нам придется запустить часы до следующего раза".

"И вот здесь это становится по-настоящему опасным. Это становится действительно опасным для Украины, но потом оно становится опасным и для всех остальных. Это может быть Молдова, Грузия и даже страны Балтии. И посмотрите, норвежский глава Генштаба говорит: вы знаете, мы должны быть готовы к настоящей войне", - отметил глава МИД Литвы.

По словам Ландсбергиса, Запад медлит с помощью Украине, поскольку частью западных политиков руководит возможный страх перед Россией или перед поражением России и того, что может произойти потом.

"Очевидно, вы очень (Украина) сильно зависите от помощи Запада, которая в последнее время шла более медленно", - сказал глава МИД Литвы.

Ландсбергис считает, что центр проблемы в том, что Запад до сих пор не осмелился сказать, какова цель войны для Запада в Украине. "Как один из способов, я говорю так: не "столько, сколько потребуется" (поддерживать Украину, - ред.), а "до победы, чего бы это ни стоило", - сказал он.

По его словам, определив цель, нужно определять средства ее достижения.

"Если у вас нет цели, то вы не будете знать, что нужно. Почему мы не можем определить цель? Знаете, некоторые говорят, что это может быть страх. Страх перед Россией. Или того, что произойдет, если Россия действительно проиграет", - добавил Ландсбергис.