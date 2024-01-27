Встреча глав МИД Ирана и Пакистана

В Исламабаде началась встреча министров иностранных дел Ирана и Пакистана Хоссейна Амира Абдоллахиана и Джалила Аббаса Джилани. Об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети X.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Исламабад по приглашению и.о. главы МИД Пакистана Джалила Аббаса Джилани. В рамках визита запланированы встречи главы МИД Ирана с и.о. министра иностранных дел Пакистана, а также с и.о. премьер-министра исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром.

Главной темой предстоящих переговоров является снижение напряженности в отношениях двух стран, вызванной ударом Вооруженных сил Ирана 16 января по двум штабам группировки "Джейш аль-Адль" на пакистанской территории. Несогласованные действия иранских военных привели к незамедлительной реакции Исламабада.