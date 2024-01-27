Икрам Нур, автор haqqin.az 11:48

В иракской прессе появилась информация о том, как поддерживаемое Ираном иракское ополчение «Бригады Хезболлы» строит свою собственную «наркоимперию» в Ираке с помощью ливанской «Хезболлы», иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийского режима.

Иранские прокси в Ираке присмотрелись к действиям своих союзников в регионе – ливанской «Хезболлы», режима Асада в Дамаске, оценили перспективы каптагона на мировом рынке и возможные доходы, которые могут от этого получить. И восхищенно замерли. После чего заявили на встрече с командующим «Аль-Кудс» в феврале 2023 года: «Мы тоже так хотим». Исмаил Гани был впечатлен. Исмаил Гани был тронут. Особенно мотивацией иракских союзников, которые заявили, что это позволит снизить расходы Ирана на их содержание и приведет к резкому росту их активности. И после этого не смог отказать им в такой малости. Вот так все завертелось. Через несколько дней командир «Бригад «Хезболлы» Абу Фадак, также известный как Абдул Азиз аль-Мухаммадави, встретился в Ираке с ливанцем Мухаммадом Каутарани, который в «Хезболле» отвечает за производство наркотиков, и они обо всем договорились. О том, что иракцы получат необходимое оборудование и сырье для производства каптагона из Сирии, а также профессиональных консультантов для запуска производства. И в мае 2023 года в Ирак, в район Басры, прибыли грузовики со всем необходимым, а специалистов доставляли в индивидуальном порядке.

Не обошлось без сложностей, главная из которых заключалась в том, что занервничал Дамаск. Он вполне согласен был с тем, чтобы впустить иракцев в этот бизнес в качестве распространителей, но категорически возражал против передачи им производственных мощностей. Впрочем, совместными усилиями Тегерана и ливанцев этот демарш Дамаска быстро купировали. Объяснив клану Асада, что, во-первых, рынок большой – на всех хватит. Во-вторых, резонно заметив, что может нацелиться на сирийские заводы по производству каптагона, и тогда всех, кто в этом бизнесе, ожидают огромные убытки. И, в-третьих, сказав примерно следующее: «Дело это политическое, так что не надо жадничать, ведь одно дело делаем, на одну кассу в конце-то концов работаем». После чего Дамаск свои возражения снял. Более того, первая партия каптагона, произведенного в Ираке, была отправлена именно в Сирию для проверки качества и на предмет соблюдения технологий производства. Тесты прошли успешно, иракские химики оправдали ожидания и производство каптагона в Ираке постепенно набирает обороты. Пока не слишком значительные, где-то около 100 тысяч таблеток в неделю, но это только начало, в середине 2024 года подпольные заводы в Ираке планируют увеличить объемы «производства» как минимум в 10 и более раз. Заодно и расширив рынки сбыта.