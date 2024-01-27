Зеленский раскрыл численность ВСУ

Численность украинской армии в настоящее время составляет около 880 тысяч человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD.

"У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия, - сказал он, отвечая на вопрос о численности армии. При этом у нас 30 млн человек работают сейчас, сказать точно цифру не могу. У нас за границу уехало 6,5-7,5 млн человек, точную цифру назвать не могу", - отметил он.

В декабре прошлого года Зеленский рассказал о том, что в сухопутных войсках ВСУ служит 600 тысяч человек.

Ранее экс-министр обороны Алексей Резников заявлял о том, что в секторе безопасности и обороны задействованы около миллиона человек, а число мобилизованных составляет 700 тысяч человек.