МЧС Азербайджана обратилось к гражданам

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с фактами незаконного строительства.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, несмотря на неоднократные предупреждения, проводимые массовые профилактические мероприятия, все еще встречаются факты самовольных строительно-монтажных работ.

В ходе мониторингов, проводимых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, выявляются факты грубого нарушения требований законодательства в области строительства, в том числе проведение строительных работ без получения надлежащего разрешения или без соблюдения необходимых требований, отмечается в сообщении ведомства.

В связи с каждым выявленным фактом Госагентство принимает меры в соответствии с законодательством.