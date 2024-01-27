Прокуратура нанесла удар по гнезду коррупции в Масаллы

Прокуратура Масаллинского района возбудила уголовное дело в связи с незаконными действиями главы Производственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Масаллинского района Магеррама Алиева.

В ходе проверки документов ПО за 2021-23 годы выяснилось, что в этот период должностное лицо (или лица) ЖКХ путем осуществления необоснованных платежей в размерах, превышающих установленные законом нормы, нанесло ущерб госбюджету на общую сумму более 104 тыс. манатов.

По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование с возбуждением уголовного дела по статьям 179.3.2 (хищение и растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.