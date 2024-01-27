Путина зарегистрировали кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу российского государства Владимира Путина, передает ТАСС.
«Принято единогласно», - объявила решение комиссии ее глава Элла Памфилова.
Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах президента РФ, ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). Для Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере, до этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы).