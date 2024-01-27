Группа компаний СТП примет участие в проекте по прокладке велодорожек

В рамках «Года солидарности за зеленый мир» группа компаний СТП призывает к защите окружающей среды под лозунгом #yashilplanet. Эффективное использование отходов постпроизводства без ущерба для окружающей среды останется приоритетом в этом проекте и на протяжении всего производства.

Следует также отметить, что, согласно Генеральному плану Баку, для установки полосы движения, которая к 2040 году охватит площадь в 286 километров, запланировано 120 тысяч комплектов разделителей полос. Это, в свою очередь, означает переработку 660 тонн отходов.

Согласно проекту с общим бюджетом 535 661 манат, «СТП Полимер» в 2024 году изготовит 7 тысяч комплектов разделителей дорожек и защитных комплектов.

Компания «СТП Полимер», входящая в группу компаний СТП, выиграла тендер в качестве компании-партнера в проекте устройства велодорожек на улицах Баку.

Для информации отметим, что компания «СТП Полимер» является вторым по величине предприятием на территории Сумгаитского технологического парка. Этот завод, начавший работу в декабре 2009 года, специализируется на производстве различных полимерных труб, является одним из крупнейших промышленных предприятий по производству полимерной продукции в регионе. Кроме того, на предприятии эксплуатируются полимерные фитинги, рулонные и полимеркомпозитные трубы, смесители-дозаторы и кабельные пластики, водопроводные и канализационные трубы, участки производства плит.

Весь производственный процесс осуществляется с помощью современного технологического оборудования производства немецких Krauss Maffei, Unicor, Krah, австрийских Battenfield Cincinatti, Fux, итальянских Omipa и турецкой компании «Микросан». Вся готовая продукция тестируется в лабораториях, импортируемых из Дании. Лаборатории аккредитованы по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 17025:2008.

Большая часть технологического оборудования и сырья, произведенного в Германии, позволяет производить продукцию, соответствующую современным мировым стандартам. Общая производственная мощность составляет более 250 000 тонн в год.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых группой компаний СТП, можно получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.