Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:46

Не сговариваясь, все американские СМИ пишут сегодня о том, что это решение будет самым важным за все время президентства Джо Байдена. Утром в воскресенье Байдену сообщили, что ударом дрона на военной базе США в Иордании были убиты трое американских военнослужащих и пострадали 34. Президент в это время находился в Южной Каролине, где проводил предвыборную агитацию. О трагедии ему сообщил министр обороны Ллойд Остин, которого недавно выписали из больницы, а также советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Вечером того же вчерашнего дня Байден выступил с заявлением.

Это были первые потери американских военнослужащих на Ближнем Востоке после 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль. С тех пор иранские прокси, которых сейчас обвиняют в нападении на базу, совершили около 160 атак на американских военнослужащих, расквартированных в регионе (на базе в Иордании размещены 350 из них). Однако эти удары или не достигали целей, или дроны уничтожались средствами ПВО. А ответные ракетные удары США были направлены в основном против складов с оружием, зданий и инфраструктуры иранских сателлитов. Все эти ответные меры США являлись дозированными. Байден категорически не хотел расширения конфликта и втягивания в него напрямую США. Но сейчас все изменилось — он должен принять решение, которое может привести, а, скорее всего, неизбежно приведет к масштабной войне в регионе. «Вопрос в том, хочет ли Байден ответить на события в регионе в своем традиционном духе, проявляя осторожность, или же он пошлет больший месседж, который восстановит мощное сдерживание, чего не существовало в регионе многие месяцы», - так довольно дипломатично сказал The New York Times Брайан Катулис, сотрудник Института Ближнего Востока США.

Но за этой дипломатической формулировкой скрывается более конкретный вопрос: ударят ли США по целям на территории Ирана? «Весь мир ловит сигналы того, что президент готовится продемонстрировать силу Америки, чтобы заставить Иран изменить свою политику», - говорит лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. «Ударьте по Ирану! Ударьте со всей силой!» - призывает сенатор Линдси Грэм. Еще резче высказывается сенатор Том Коттон. «Единственным ответом на эти атаки должно стать сокрушительное военное возмездие против иранских террористических сил, - говорит он. - Все остальное подтвердит, что Байден - трус, который не может быть нашим главнокомандующим». Разумеется, подоспел и «наш пострел» - Дональд Трамп. В своем духе он написал в социальной сети: «Эта атака НИКОГДА бы не произошла, если бы я был президентом». Сомнительное, как обычно, утверждение. Иранские прокси атаковали американские военные объекты и при Трампе. После одной такой атаки Трамп хотел ответить авиаударом, но свой уже подготовленный приказ неожиданно отменил. Позднее, в январе 2020 года, он приказал провести операцию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран ответил новыми ракетными ударами, но Трамп на них не отреагировал.

В Белом доме все понимают, что сейчас наступил момент истины, и любое проявление слабости окончательно убьет все шансы Байдена на переизбрание. Но против него работают несколько крайне неблагоприятных факторов. Операция Израиля против ХАМАС формально продолжается, но не приводит к значимому результату, тем более что в руках террористов продолжает оставаться около ста израильских заложников, а ХАМАС постепенно начинает восстанавливать свои командные позиции даже на почти полностью уничтоженном бомбардировками севере сектора Газа. Ракетные удары по хуситам в Йемене также ничего не дают. Те как обстреливали, так и продолжают обстреливать проходящие у их берегов в Красном море суда, а в последние дни ударам подверглись также американские военные корабли. События на Ближнем Востоке с новой силой выявили импотенцию ООН, и это лишний раз подтвердило то, что она приняла к рассмотрению иск ЮАР к Израилю, который южноафриканские борцы за свободу и демократию неизвестно с какого перепуга обвиняют в геноциде палестинского народа.