Накануне большой региональной войны наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Не сговариваясь, все американские СМИ пишут сегодня о том, что это решение будет самым важным за все время президентства Джо Байдена.

Утром в воскресенье Байдену сообщили, что ударом дрона на военной базе США в Иордании были убиты трое американских военнослужащих и пострадали 34. Президент в это время находился в Южной Каролине, где проводил предвыборную агитацию. О трагедии ему сообщил министр обороны Ллойд Остин, которого недавно выписали из больницы, а также советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вечером того же вчерашнего дня Байден выступил с заявлением.

Это были первые потери американских военнослужащих на Ближнем Востоке после 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль. С тех пор иранские прокси, которых сейчас обвиняют в нападении на базу, совершили около 160 атак на американских военнослужащих, расквартированных в регионе (на базе в Иордании размещены 350 из них). Однако эти удары или не достигали целей, или дроны уничтожались средствами ПВО. А ответные ракетные удары США были направлены в основном против складов с оружием, зданий и инфраструктуры иранских сателлитов.

Все эти ответные меры США являлись дозированными. Байден категорически не хотел расширения конфликта и втягивания в него напрямую США. Но сейчас все изменилось — он должен принять решение, которое может привести, а, скорее всего, неизбежно приведет к масштабной войне в регионе.

«Вопрос в том, хочет ли Байден ответить на события в регионе в своем традиционном духе, проявляя осторожность, или же он пошлет больший месседж, который восстановит мощное сдерживание, чего не существовало в регионе многие месяцы», - так довольно дипломатично сказал The New York Times Брайан Катулис, сотрудник Института Ближнего Востока США.

Но за этой дипломатической формулировкой скрывается более конкретный вопрос: ударят ли США по целям на территории Ирана?

«Весь мир ловит сигналы того, что президент готовится продемонстрировать силу Америки, чтобы заставить Иран изменить свою политику», - говорит лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. «Ударьте по Ирану! Ударьте со всей силой!» - призывает сенатор Линдси Грэм.

Еще резче высказывается сенатор Том Коттон. «Единственным ответом на эти атаки должно стать сокрушительное военное возмездие против иранских террористических сил, - говорит он. - Все остальное подтвердит, что Байден - трус, который не может быть нашим главнокомандующим».

Разумеется, подоспел и «наш пострел» - Дональд Трамп. В своем духе он написал в социальной сети: «Эта атака НИКОГДА бы не произошла, если бы я был президентом». Сомнительное, как обычно, утверждение. Иранские прокси атаковали американские военные объекты и при Трампе. После одной такой атаки Трамп хотел ответить авиаударом, но свой уже подготовленный приказ неожиданно отменил. Позднее, в январе 2020 года, он приказал провести операцию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран ответил новыми ракетными ударами, но Трамп на них не отреагировал.

Иран ответил на гибель Сулеймани ракетными ударами, но Трамп на них не отреагировал

В Белом доме все понимают, что сейчас наступил момент истины, и любое проявление слабости окончательно убьет все шансы Байдена на переизбрание. Но против него работают несколько крайне неблагоприятных факторов. Операция Израиля против ХАМАС формально продолжается, но не приводит к значимому результату, тем более что в руках террористов продолжает оставаться около ста израильских заложников, а ХАМАС постепенно начинает восстанавливать свои командные позиции даже на почти полностью уничтоженном бомбардировками севере сектора Газа.

Ракетные удары по хуситам в Йемене также ничего не дают. Те как обстреливали, так и продолжают обстреливать проходящие у их берегов в Красном море суда, а в последние дни ударам подверглись также американские военные корабли.

События на Ближнем Востоке с новой силой выявили импотенцию ООН, и это лишний раз подтвердило то, что она приняла к рассмотрению иск ЮАР к Израилю, который южноафриканские борцы за свободу и демократию неизвестно с какого перепуга обвиняют в геноциде палестинского народа.

В этой исключительно тяжелой ситуации Байден вынужден действовать, у него просто нет другого выхода. Сотрудник Института Ближнего Востока Чарльз Листер убежден, что инцидент у иорданско-сирийской границы является game changer – популярный термин, обозначающий изменение условий игры. Смерть американских военнослужащих привела к тому, что «ответ Байдена будет здорово отличаться от того, что он делал раньше».

Сейчас американские военные изучают, откуда вылетел дрон, поразивший базу, и почему ПВО оказалась неспособна сбить его. Собирается вся возможная информация и, вероятно, на это уйдет несколько дней. Байден предупредил, что ответ будет нанесен тогда, когда это решит он и его команда.

В последние часы становятся известными детали готовящейся операции. Сообщается, что на Ближний Восток вылетели шесть самолетов-заправщиков ВВС США. Это говорит о том, что в акции будет использовано большое количество американских истребителей-бомбардировщиков.

Байден вынужден идти ва-банк. Нация не простит ему слабости. Мир, конечно, ждет, чем все это закончится. Но, может быть, случится так, что развязка ужаснет его.