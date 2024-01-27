При поддержке Японии в «Шахдаге»

Натик Гусейнзаде, отдел спорта 12:48

Мастер-класс по дисциплине могул лыжного фристайла проведен 27-28 января Федерацией зимних видов спорта и туристическим центром «Шахдаг» при поддержке посольства Японии в Азербайджане.

В рамках спортивного мероприятия спортсмены из Японии обучили лыжников, в том числе местных тренеров, тонкостям этого вида спорта и продемонстрировали различные экстремальные трюки. В ходе мастер-класса вице-президент Федерации зимних видов спорта Флориан Зенгстшмид отметил, что в Азербайджане создана необходимая инфраструктура для проведения международных лыжных соревнований, параллельно формируется национальная команда по лыжному альпинизму, состоящая из местных спортсменов.

Отметив, что основной целью проведения мастер-класса является продвижение зимних видов спорта и популяризация в Азербайджане дисциплины могул лыжного фристайла, председатель ЗАО Центр туризма «Шахдаг» Рустам Наджафов сказал, что с прошлого года в этом направлении ведется активная работа с посольством Японии в Азербайджане и специалистами из этой страны. Он сообщил, что в ближайшие годы будет расширено сотрудничество с целью получения «Шахдагом» права на проведение международных соревнований такого формата.