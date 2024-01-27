Зеленский: Буду счастлив, если Трамп...

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Дональд Трамп станет американским президентом и добьется мира в Украине за 24 часа, то он будет счастлив. Об этом он сообщил в эфире германского телеканала ARD.

Большинство республиканцев и демократов в США выступают за поддержку Украины, поэтому маловероятно, что американская политика зависит от одного единственного человека, отметил Зеленский, говоря о выборах президента в США.

"Если его формула приведет к миру и ему потребуется на это 24 часа, то я буду очень счастливым президентом", - сказал он, комментируя заявления Трампа о его намерении быстро урегулировать конфликт в случае победы на выборах.