Иран пригрозил Пакистану иском

Власти Ирана вновь заявили о намерении подать иск против Пакистана в международный арбитраж на $18 млрд из-за задержки строительства участка магистрального газопровода «Мир», связывающего две страны. Об этом сообщила пакистанская газета The News со ссылкой на источники в правительстве республики.

По их сведениям, Иран продлил срок ввода газопровода в эксплуатацию на 180 дней, до сентября 2024 года. Для ускорения строительства газопровода стороны планируют сформировать два координационных комитета. В иранский комитет войдут технические специалисты и юристы, которые будут способствовать завершению проекта в срок.

В январе 2023 года газета Daily Pakistan сообщила, что Тегеран в ультимативной форме уведомил Исламабад о немедленной отправке иска в судебные инстанции, если пакистанский участок газопровода не будет построен к февралю-марту 2024 года. Правительство Пакистана ранее проинформировало Иран, что не может продолжать реализацию проекта из-за давления США и антииранских международных санкций, но, несмотря на них, обязуется построить свой участок к 2024 году.

Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company еще в 2009 году подписали соглашение о строительстве газопровода. По его условиям, Пакистан обязался построить свой участок газопровода протяженностью 800 км, но его возведение длится уже 15-й год, в то время как иранский участок до границы с Пакистаном построен и готов к эксплуатации.