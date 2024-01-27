О погоде на завтра
30 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами прогнозируются кратковременные осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 1-3 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы, 775 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.
Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.