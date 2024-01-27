Алиев о реформах в армии новость дополнена; фото
29 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с депутатом Великого национального собрания Турции, председателем парламентской Комиссии по национальной обороне, бывшим министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщает официальный сайт главы государства.
На встрече Алиев сообщил, что после 44-дневной Отечественной войны в Вооруженных силах Азербайджана проводились новые реформы, еще более усилилась боеспособность нашей армии, и все это наглядно проявилось во время антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре прошлого года.
В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) развивается и охватило новые направления, была доведена до внимания важность налаживания связей на уровне профильных комитетов по линии парламентов стран-членов ОТГ и проведения их совместных заседаний.
Было подчеркнуто значение Шушинской декларации, состоялся обмен мнениями о взаимодействии между Азербайджаном и Турцией в военной сфере, в области оборонной промышленности, безопасности, межпарламентских отношений и других направлениях, особо отмечена важность совместных военных учений, проводимых вооруженными силами обеих стран.
В заключение Акар вручил главе азербайджанского государства памятный подарок.