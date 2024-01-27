На встрече Алиев сообщил, что после 44-дневной Отечественной войны в Вооруженных силах Азербайджана проводились новые реформы, еще более усилилась боеспособность нашей армии, и все это наглядно проявилось во время антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре прошлого года.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) развивается и охватило новые направления, была доведена до внимания важность налаживания связей на уровне профильных комитетов по линии парламентов стран-членов ОТГ и проведения их совместных заседаний.

Было подчеркнуто значение Шушинской декларации, состоялся обмен мнениями о взаимодействии между Азербайджаном и Турцией в военной сфере, в области оборонной промышленности, безопасности, межпарламентских отношений и других направлениях, особо отмечена важность совместных военных учений, проводимых вооруженными силами обеих стран.

В заключение Акар вручил главе азербайджанского государства памятный подарок.