Венгрия выдвинула свои условия Украине обновлено 19:39
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде Закарпатской области Украины, где проживает венгерское население, призвал Киев «восстановить права венгров Закарпатья».
«Мы не просим ничего больше, кроме возвращения прав венгров Закарпатья, которые они имели до 2015 года. Это включает в себя возможность обучения и сдачи экзаменов на родном языке. Сегодня я здесь, чтобы вернуть доверие в наши двусторонние отношения», - подчеркнул Сийярто.
В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после переговоров со своим венгерским коллегой заявил, что Венгрия и Украина создадут совместную комиссию, которая через 10 дней представит полный список нерешенных вопросов, касающихся венгерских меньшинств.
*** 14:41
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак проводят в Ужгороде встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что стороны начали переговоры в Ужгороде с целью нормализации украинско-венгерских отношений.
Ранее сообщалось, что встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.
Перед этим Сийярто провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".
*** 13:50
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свой визит в Украину. Об этом журналист Виталий Глагола сообщил в своем телеграм-канале.
"Петер Сийярто прибыл на Закарпатье для встречи с Кулебой. Его кортеж пересек границу и заехал на Закарпатье", - написал Глагола.
Он напомнил, что сегодня Сийярто должен провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде.