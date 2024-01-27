Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде Закарпатской области Украины, где проживает венгерское население, призвал Киев «восстановить права венгров Закарпатья».

«Мы не просим ничего больше, кроме возвращения прав венгров Закарпатья, которые они имели до 2015 года. Это включает в себя возможность обучения и сдачи экзаменов на родном языке. Сегодня я здесь, чтобы вернуть доверие в наши двусторонние отношения», - подчеркнул Сийярто.

В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после переговоров со своим венгерским коллегой заявил, что Венгрия и Украина создадут совместную комиссию, которая через 10 дней представит полный список нерешенных вопросов, касающихся венгерских меньшинств.