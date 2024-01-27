Команда Birbank – чемпион Азербайджана

20 команд, представляющих 10 городов, 7 университетов, а также спонсоров, боролись за первенство в проекте, который транслировался на İctimai TV каждое воскресенье. В новом сезоне проекта, стартовавшем в марте 2023 года, было сыграно два этапа. За звание чемпиона Азербайджана боролись две команды - победители кубков Bilik и Nar.

Kapital Bank в интеллектуальной игре представляла команда Birbank, которая состояла из известных спортивных комментаторов Азербайджана. Наряду со спортивными журналистами Гюндузом Аббасзаде, Рустамом Фаталиевым, Сулейманом Велиевым, Шамседдином Аббасовым, Ахмедом Алиевым свои знания и смекалку показал и студент Бакинской высшей школы нефти Гасан Аббаслы.

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Помимо игр «Брейн-ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.