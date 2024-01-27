Патрушев призвал готовиться к долгой «войне с Западом»

Англосаксы ведут прокси-войну с Россией, и эта война не прекратится даже после окончания горячей фазы войны в Украине, сказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием «горячей фазы конфликта в Украине», - сказал Патрушев 29 января в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Это не первое заявление, сделанное в таком ключе секретарем Совбеза. В октябре 2022 года он обвинил Запад в стремлении перенести боевые действия с украинских территорий на российские. «Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов», - сказал тогда Патрушев. В июле 2023 года он заявил, что Запад намерен создать сепаратистский нацбатальон в Карелии.

О том, что Запад якобы ведет войну с Россией, высказывались и другие российские официальные лица. В декабре 2023 года постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США и Британию в организации предновогодней атаки на Белгород, в результате которой погибли 24 человека. А 26 января глава внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил Запад в подготовке революции в России.