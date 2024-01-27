Судя по утечке, Жданок с октября 2005 года вела переписку со своим куратором — сотрудником управления ФСБ по Санкт-Петербургу Дмитрием Гладеем, который формально работал в малоизвестных организациях по наблюдению за выборами. Например, она отчитывалась о конференциях в Нарве и Таллине. Последнюю организацию, членом которой была Жданок, Служба внутренней безопасности Эстонии прямо называла прикрытием ФСБ, которое было «подготовлено в Санкт-Петербурге и подано как триумф в докладе непосредственно директору ФСБ».

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок как минимум с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами и работала под руководством кураторов из Пятой службы ФСБ. Об этом говорится в расследовании The Insider, журналисты которого ознакомились со взломанной электронной перепиской Жданок.

Жданок организовывала слушания в Европарламенте, посвященные переносу памятника советским воинам из центра Таллина в 2007 году, а затем отчитывалась куратору о соответствующих публикациях в СМИ, написанных ее «стажером» Иваном Енгашевым. Также в 2010 году Жданок отправляла Гладею проект плана по продвижению празднования в Латвии Дня Победы 9 мая. После 2013 года, судя по переписке, у Жданок появился новый куратор по имени Сергей Красин. The Insider установил его настоящую личность — это офицер ФСБ из Петербурга Сергей Бельтюков. Кроме того, Жданок работала с еще одним оперативником ФСБ Артемом Куреевым.

Жданок в беседе с журналистами-расследователями не стала отрицать подлинность писем, но отказалась комментировать их содержание. Она также подтвердила свое знакомство с Гладеем. Жданок утверждает, что познакомилась с ним в начале 1970-х годов на турбазе на Северном Кавказе, где они учились кататься на лыжах.

Жданок добавила, что как член Европарламента посетила несколько конференций, организованных организацией Гладея в Санкт-Петербурге. Также она отрицает, что знала о том, что Гладей работает на российские спецслужбы.

Татьяна Жданок является сопредседателем партии «Русский союз Латвии». С 2004 года — депутат Европарламента. В 2022 году проголосовала против резолюции Европарламента, осуждающей российское вторжение в Украину. После этого Европейский свободный альянс приостановил членство «Русского союза Латвии» в партии. Как отмечает Re:Baltica, из-за изменений в латвийском законодательстве в мае 2024 года Жданок не сможет участвовать в перевыборах в Европарламент, после чего лишится депутатского иммунитета.