Венгрия готова к компромиссу

Венгрия заявила о готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Европейским cоюзом пакет помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Как напоминает издание, премьер-министр Виктор Орбан был ярым критиком финансовой и военной поддержки Украины со стороны ЕС и заблокировал пересмотр бюджета блока, что заставило лидеров разработать план Б и созвать экстренный саммит.

Главный политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан заявил, что Будапешт направил в субботу Брюсселю предложение, свидетельствующее о готовности использовать бюджет ЕС для пакета помощи в размере 50 миллиардов евро, что стало серьезным изменением позиции Будапешта.