"Ни один консультативный центр Исламской Республики Иран не стал объектом сегодняшней атаки Израиля по югу Дамаска, ни один иранский гражданин или советник не был убит", - написал в соцсети X посол Ирана в Сирии Хусейн Акбари.

Все погибшие при атаке на Дамаск являются гражданами Сирии, сообщило Министерство обороны Сирии.

***16:05



Израильские ВВС атаковали пригород Сирии Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, по военному объекту было нанесено три ракетных удара, кроме того, атаке подвергся лагерь бойцов шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии, который расположен на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска.

Местная радиостанция Sham FM сообщила о взрывах на окраине столицы, отметив, что средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе Дамаска. О последствиях авианалета подробностей не поступало.

Агентство Tasnim сообщило о двух погибших в результате ударов. По его сведениям, еще несколько человек пострадали.