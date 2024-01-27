В Израиле предупредили: война может продлиться целое поколение

Война Израиля против группировки ХАМАС может продлиться «целое поколение», заявил бывший министр обороны Израиля, член военного кабинета Бени Ганц на встрече с жителями юга страны. Об этом сообщает телеканал Channel 12.

Ганц отметил, что Израиль, возможно, будет вести войну против ХАМАС в течение многих лет, однако у пленников на территории сектора Газа нет столько времени. «Эта война может длиться год, десять лет или даже целое поколение. У нас есть время уничтожить ХАМАС. У заложников нет времени – сейчас это приоритет», — заявил Ганц.

Он подчеркнул, что устранение угрозы для Израиля займет время, однако выразил надежду, что «летом будет относительная безопасность». Также он пообещал, что в скором времени Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выйдет на границу с Египтом к КПП «Рафах».