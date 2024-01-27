Зеленский об ожесточенных боях в Авдеевке: Лежат «заборы» из тел россиян

Россия бросает своих солдат сотнями на «мясные штурмы» Авдеевки Донецкой области. Там лежат «заборы» из тел россиян. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, с первого года войны Россия не пользовалась математикой, а просто «выбрасывала» людей, там все равно, сколько военных погибнет на войне.

«Они воспринимают людей как мясо. Им все равно – миллион, два, три, сколько погибнет. Сейчас у нас есть, например, Авдеевка: вы просто не представляете. Это заборы, заборы из их людей. Они это сделали. Просто люди лежат на поле боя друг на друге. Это уже заборы трупов, они их даже не забирают», – рассказал Зеленский.