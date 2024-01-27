Экс-глава Генштаба Армении: Азербайджан достигает своей цели...

Бывший начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-полковник Мовсес Акопян в интервью армянским СМИ прокомментировал выступление премьер-министра Никола Пашиняна в День армии.

В частности, Акопян раскритиковал заявление властей Армении об успехах в приобретении оружия: «Мы должны понять одну вещь: оружие — это всего лишь средство борьбы. Наличие оружия вторично. Во-первых, нужно иметь желание, знания и способности, а оружие – это лишь средство».

На вопрос: «Насколько вероятно, что между Азербайджаном и Арменией возможна новая эскалация?» генерал Акопян ответил: «Все возможно. Какую бы цель перед собой Азербайджан ни поставил, он ее достигнет».