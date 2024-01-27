В Москве задержан брат экс-главы СНБ Армении

В Москве задержан миллиардер, владелец крупнейшей в РФ компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и "Олейна", Карен Ванецян. На него в Армении возбуждено дело за отмывание денег.

По данным телеграм-канала SHOT, накануне вечером полиция Москвы задержала на Новом Арбате 55-летнего гражданина Армении и Швейцарии Карена Ванецяна. В 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело по статье "Отмывание денег с использованием должностных полномочий", а в ноябре 2023-го объявила его в розыск.

По версии следствия, в 2018 году Ванецян за $15,5 млн приобрел и управлял 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, которые фактически принадлежали послу Армении в Ватикане. Местные следователи считают, что в результате всех незаконных сделок Ванецян получил $35 млн.

Армянские СМИ и активисты, недовольные режимом Никола Пашиняна, считают дело против Ванецяна политически ангажированным, созданным ради набора премьером политических очков на фоне фиктивной борьбы с коррупцией.

Год назад Карен Ванецян приобрел российский бизнес американского агротрейдера Bunge — производителя масла под брендами Ideal, "Олейна" и "Масленица". Сделка длилась с сентября 2022 по февраль 2023 года. Бизнесмен заявил, что при продаже американцы скинули больше половины стоимости приобретаемых активов, но точную сумму не назвал. Уставный капитал его компании после покупки — ₽1,3 млрд.

Отметим, что Карен Ванецян — брат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Он заявил местной прессе, что дело против его брата – это шоу и политическая спекуляция.