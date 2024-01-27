Пашинян дал поручения армянской разведке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с руководством и сотрудниками Службы внешней разведки, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно сообщению, Пашиняну представили ход формирования нового ведомства и программу его деятельности на 2024 год, были обсуждены будущие задачи службы.
Пашинян отдал руководителям ведомства ряд поручений.
Служба внешней разведки Армении учреждена в декабре 2022 года. Ведомство возглавляет Кристине Григорян.
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