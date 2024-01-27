Отряды шиитов атаковали американцев в Сирии

Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, по базе было выпущено несколько ракет.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки БПЛА военной базы западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли трое американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований «в нужное время, в подходящем месте».