Акар обсудил с Гасановым региональную безопасность фото
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой депутатом Великого Национального собрания Турции, председателем парламентской комиссии по национальной обороне, экс-министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть своего бывшего коллегу в Азербайджане. Министр особо подчеркнул, что братские отношения президентов Азербайджана и Турции играют важную роль в развитии двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества во всех других областях.
В свою очередь, Хулуси Акар выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, поблагодарил за оказанное гостеприимство. Отметив важность достижения двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией уровня стратегического союзничества, депутат подчеркнул значимость подобных визитов.
На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, вопросы, представляющие взаимный интерес.