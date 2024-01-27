Анару Джахангирову присвоено звание генерал-майора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил генеральские звания высокопоставленным сотрудникам Государственного Таможенного Комитета Азербайджана.
Отметим, что сегодня, 29 января азербайджанские таможенники отмечают свой профессиональный праздник.
Распоряжением президента начальнику Главного таможенного управления воздушного транспорта Анару Джахангирову присвоено звание генерал-майора.
В списке новых генералов значатся имена зампредседателя Комитета Натика Ширинова, главы Нахчыванского Комитета Алиева Вугара и директора «Азертерминалкомплекс» Ашурлу Кенана.