В ЦРУ запретили Telegram

Аналитикам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США запретили использовать на рабочем месте мессенджер Telegram, созданный уроженцем России Павлом Дуровым, сообщают источники Bloomberg.

По их словам, приложение нельзя запускать как на служебных компьютерах, так и на собственных мобильных устройствах. В результате, чтобы воспользоваться Telegram, сотрудникам приходится покидать территорию штаб-квартиры ЦРУ.

При этом у ЦРУ есть официальный канал в Telegram. Кроме того, в прошлом году ведомство создало в мессенджере специальный канал для вербовки россиян и опубликовало в нем ролик с призывом делиться информацией.