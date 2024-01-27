Азербайджан вернул Каримова Узбекистану

Правоохранительные органы Азербайджана экстрадировали гражданина Узбекистана Рустама Каримова, 1981 года рождения, обвиняемого в совершении мошенничества в Узбекистане и объявленного в международный розыск правоохранительными органами этой страны.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, задержанный в октябре прошлого года Р.Каримов был экстрадирован по просьбе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

«В соответствии с Конвенцией от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» принято решение о выдаче обвиняемого, и он был передан компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции», - говорится в сообщении.