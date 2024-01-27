Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:20

Соединенные Штаты Америки, как страна и, по сути, единственная сверхдержава современного мира, стоят на пороге беспрецедентного позора. За которым последует полная девальвация влияния и внешнеполитического авторитета США, а также желания государств и континентов следовать в фарватере политики Вашингтона. «Сверхдержава №1» стоит на пороге, за которым навсегда исчезнет понятие «проамериканская ориентация», а сегодняшние союзники США начнут лихорадочный поиск других влиятельных друзей и покровителей.

Придут и за американцами, не сомневайтесь! Во всей мировой истории сложно найти момент, когда бы ведущая мировая держава так явно демонстрировала свою усталость и нежелание связываться с чем-либо за пределами собственных границ, как это делают сейчас Соединенные Штаты. Позиция адептов политики изоляционизма, по которой США настолько велики, богаты и могущественны, что запросто могут переждать за океаном любые бури, ни во что не вмешиваясь, корректна только отчасти. Ибо со временем, когда окончательно ослабнут нынешние союзники США, а их противники усилятся настолько, что будут контролировать значительную часть мира, придут и за американцами, можете не сомневаться. Неужто забыли про Перл-Харбор и пятилетнюю войну в Тихом океане? Или думаете, что больше не найдется желающих повторить дерзкую попытку подданных императора Хирохито? Изоляционизм, господа, хорош только на короткой дистанции. Ну или в том идеальном, выдуманном социал-утопистами мире, в котором все хорошо и прекрасно, поскольку никто ни к кому никаких претензий не имеет. Но покуда этот мир существует исключительно в нашем воображении, даже самой сильной и богатой стране в мире нужны союзники.

В данный момент Соединенные Штаты готовятся совершить наиболее позорный акт в своей почти 350-летней истории - сдать Украину. Позорный вовсе не потому, что он будет означать военное поражение. Как известно, в истории США были и Вьетнам, и Ирак, и Афганистан… Тем не менее, с Украиной их не сравнить. Во-первых, во всех этих случаях страны, где воевали Соединенные Штаты, не были объектами иностранной агрессии: вьетнамцы сражались между собой из идеологических соображений, иракцы с иранцами резали друг друга по принципу «шиит-суннит», а афганцам на достижения цивилизации было вообще наплевать, не случайно талибы так легко вернулись к власти, а США так и не смогли создать в стране проамериканскую элиту. Таким образом, уход США из этих стран был не только закономерным, но и единственно правильным решением. Ну и принципиальный момент: в отличие от Украины, во Вьетнаме, Ираке и Афганистане гибли десятки тысяч американских парней, соответственно, и цена вопроса была чрезвычайно высокой.

Почему же Америка «сливает» Украину? Не потому, что имеет дело с внутриукраинской резней, где неизвестно кто прав, а кто - виноват. И не потому, что американские солдаты тысячами гибнут под Авдеевкой или на Донбассе. Вы только вдумайтесь: американцы готовы плюнуть на своего союзника и отдать его на растерзание врагу из-за сугубо внутренних, предвыборных тяжб. Украину приносят в жертву стандартной возне между Демократической и Республиканской партиями. Заигравшиеся политики словно бы позабыли, что в их руках – судьбы сотен миллионов человек во всем мире, напрямую зависящих от позиции США по тем или иным вопросам. Республиканцы хотят «опустить» демократов, демократы – республиканцев и, похоже, и тем, и другим нет никакого дела до того, что в итоге 45-миллионная Украина, словно созревший плод, упадет к ногам агрессора. Отдельная тема – это тот факт, что Соединенные Штаты Америки дожили до смутного времени неформального правления, когда Дональд Трамп, не имеющий официальной должности ни в своей стране, ни в своей партии, по сути, диктует и конгрессменам, и сенаторам-республиканцам, что делать и за что именно голосовать. Дожили! В свое время Государственный департамент США сделал немало правильных заявлений о «неформальном управлении в Грузии», где правящей партией заведовал миллиардер Бидзина Иванишвили, не имевший до недавнего времени никаких официальных полномочий. Однако то Грузия – маленькая, небогатая страна Третьего мира.

Но кто мог подумать, что до такого докатятся США? Впрочем, местечковые разборки американских политиков – не единственная причина, по которой США «сливают» Украину. Вторая причина – это деньги. Страна, в которой только оборонный бюджет составляет порядка триллиона (!!) долларов, тупо зажимает 60 миллиардов, 47 из которых могла без каких-либо сложностей перевести украинцам. Жадность? Безусловно. Ограниченность? Однозначно! Американцы перестали поставлять Украине даже ракеты для систем ПВО, жизненно необходимые для защиты украинских городов от российских бомбежек. Словом, недальновидность, мелочность и эгоизм большой американской политики, что называется, зашкаливает. Если ЭТО, все-таки, случится, то на следующее утро у американцев не останется ни одного более или менее приличного союзника. И в самом деле, кому нужен «гарант», который только ради того, чтобы показать фигу своему политическому противнику, готов сдать на милость агрессору целое государство? Сдать не ради сохранения мира, не во имя спасения жизни сограждан или других благородных целей, а просто из жадности или назло друг другу.

Россия выйдет окрепшей Понятно, что после этого Россия выйдет из войны не только не истощенной, но и значительно окрепшей. С обстрелянной, опытной армией, почувствовавшей вкус крови. С экономикой, способной выпускать такое количество вооружений, о котором Европа с Америкой могут лишь мечтать. С Ираном и Северной Кореей, которые за два годы войны в Украине проявили себя как реальные союзники Кремля. Вы можете смеяться и отпускать колкости по адресу этих союзников, но пока Запад обсуждает условия финансовой помощи и поставки оружия Киеву, пытаясь найти золотую середину между «помочь Украине выстоять» и «не дать Украине победить», Тегеран и Пхеньян без лишних обсуждений исправно поставляют России ракеты, снаряды и беспилотники. Если Украина проиграет, про НАТО можно будет просто забыть! Те, кто отказался помочь союзнику деньгами и оружием, не вправе рассчитывать, что подразделения Североатлантического альянса пойдут воевать за Сувалкский коридор – самый уязвимый, 100-километровый участок внешних границ НАТО, гипотетически соединяющий Беларусь с Калининградской областью России. Москва, естественно, скажет: «Да успокойтесь вы! Никакой войны с Литвой мы не планируем, нам просто очень нужен этот коридор!..». А потом вдруг выяснится, что на днях какие-то «нацистские элементы» обстреляли российский конвой, и теперь Россия просто вынуждена взять под свой контроль буферную зону, прилегающую к Сувалкскому коридору...

Следует ясно отдавать себе отчет – поражение Украины будет означать конец единого западного мира, в котором каждый будет сам по себе, а значит станет не только лакомой, но и легкой добычей для стран «глобального Юга» и примкнувшей к ним России. Забудьте про НАТО! Сдав Украину, Североатлантический альянс в восприятии мира превратится в классического «бумажного тигра», от которого никому нет никакой пользы. И в самом деле, зачем все эти миллиарды на исследования и создание нового оружия, все эти триллионы на военный бюджет и высокоточные штучки, если у вас нет главного – решимости и готовности их применять? Украина стоит на пороге обвала. Американская помощь вскоре окончательно иссякнет, Европа жадничает еще больше. Страны Евросоюза, гордо доказывавшие, насколько ничтожен ВВП России в сравнении с их ВВП, в итоге трясутся над своими деньгами и золотовалютными резервами, как бальзаковский Гобсек.