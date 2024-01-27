Согласована новая сделка с ХАМАС

Переговорщики из Израиля, США, Египта и Катара согласовали основы новой сделки, направленной на освобождение заложников из сектора Газа. Об этом 29 января сообщил телеканал NBC News.

По его данным, переговоры прошли в Париже. План предусматривает поэтапное освобождение заложников из США и Израиля, начиная с женщин и детей.

Со своей стороны, Израиль предложит постепенные паузы в боевых действиях и допуск гуманитарной помощи, а также освобождение палестинских заключенных из тюрем. План был направлен радикальному движению ХАМАС.

Ранее, 25 января, газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден направит директора ЦРУ Уильяма Бернса для посредничества в заключении крупной сделки между Израилем и сектором Газа в ближайшие дни. Уточняется, что речь идет о сделке, которая будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе, и самое длительное прекращение боевых действий начиная с 7 октября прошлого года.

До этого, 24 января, сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.