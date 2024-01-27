Немцы обеспечат Украину боеприпасами

Крупнейший производитель военной техники немецкий концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки снарядов Вооруженным силам Украины. Об этом 29 января сообщил руководитель компании Армин Паппергер.

«Многое изменилось к лучшему в военных закупках. Только Rheinmetall в прошлом году получил заказ или рамочные соглашения от федерального правительства на сумму более 10 миллиардов евро - для Бундесвера и для Украины», - отметил руководитель Rheinmetall.

По его словам, в текущем году эта сумма возрастет как минимум до 15 миллиардов. При этом для выполнения контрактов компания намерена построить новый завод, причем в рекордные сроки.

«Темпы быстрые: то, на что в прошлом ушло бы десять лет, теперь делается за несколько месяцев. Мы собираемся построить новый завод по производству боеприпасов в Германии в рекордные сроки, чтобы создать стратегическую надежность поставок», - заявил Паппергер.