Армения отказалась подписывать

Армянская сторона пока не подписала итоговые документы ОДКБ, принятые на прошлогоднем саммите ОДКБ в Минске. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, отметив, что обсуждения вокруг этих документов все еще продолжаются.

«Это не беспокоит, это обсуждается», - сказал Костанян.

Пакет документов был принят в ноябре в Минске, где был организован саммит организации. Подписи Армении под итоговыми документами нет, потому что армянская делегация не поехала на саммит.