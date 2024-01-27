Арестован убийца азербайджанского военнослужащего

Низами Абдуллаев, обвиняемый в убийстве военнослужащего воинской части N Министерства обороны Азербайджана Амиля Абдуллаева, по представлению военного прокурора арестован судом на четыре месяца, сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее в Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о смерти военнослужащего Н-ской воинской части Министерства обороны Абдуллаева Амиля Гумбат оглу. Низами Абдуллаев был задержан в качестве подозреваемого.