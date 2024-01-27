В Армении анонсировали совместное заседание с Азербайджаном

Аппарат вице-премьер-министра Мгера Григоряна сообщил, что до конца месяца состоится заседание соответствующих комиссий Армении и Азербайджана по вопросам демаркации и делимитации государственной границы между странами.

Ранее в аппарате Григоряна сообщали, что в ходе заседания комиссии по вопросам делимитации и безопасности госграницы между Азербайджаном и Арменией будет обсужден проект положения комиссии.

Предыдущее заседание состоялось 30 ноября прошлого года. Заседание возглавляли заместители премьер-министров обеих стран – Шахин Мустафаев от Азербайджана и Мгер Григорян от Армении.