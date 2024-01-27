Буданов возглавил украинскую армию? обновлено 21:31
Украинский журналист Цимбалюк утверждает, что на должность главнокомандующего ВСУ назначен глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Информацию об отставке Залужного также подтвердили депутаты Верховной Рады Гончаренко и Дмитрук. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.
*** 20:56
Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности, сообщил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза, ссылаясь на собственные источники.
Официально информацию пока не подтвердили.