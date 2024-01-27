Глава Пентагона вернулся на работу и пообещал жесткий ответ

Министр обороны США Ллойд Остин вновь заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих сил на Ближнем Востоке в свете гибели трех американских военных в результате атаки на сирийско-иорданской границе.

Остин на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Пентагоне отметил, что возмущен и опечален произошедшим. "Президент (США Джо Байден) и я не потерпим нападений на американские силы. И мы предпримем все необходимые действия для защиты США и наших военных", - добавил министр.

"Я рад возвращению в Пентагон. Я хорошо себя чувствую и восстанавливаюсь, все еще восстанавливаюсь", - отметил Остин. Он вернулся к очной работе в Пентагоне после госпитализации в начале января с осложнениями, вызванными лечением рака простаты.

Министр обороны США выступил с утверждением, что Столтенберг поддержал единство и решимость НАТО в период самых серьезных вызовов для трансатлантической безопасности с конца холодной войны.