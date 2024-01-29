Армяне отказались летать в Россию
Армянский авиаперевозчик Fly Arna приостановил полеты в Россию, сообщили в авиакомпании.
"Полеты авиакомпании Fly Arna в данный момент приостановлены, что связано с проводимыми операционными изменениями", - говорится в заявлении.
Fly Arna основана в сентябре 2021 года. Ее учредили базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах авиакомпания Air Arabia и Фонд государственных интересов Армении.
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