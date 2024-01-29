Пашинян о важной роли Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, глава Стратегического совета по внешним связям Исламской Республики Кямал Харази обсудили ситуацию в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи Пашинян заявил, что договорился с президентом Ирана предпринимать последовательные шаги для увеличения объемов торговли между странами.

Стороны также говорили о сотрудничестве и реализации совместных программ в различных сферах, обменялись мнениями относительно вопросов безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Премьер указал на ключевые подходы Армении по этой теме. Пашинян отметил также важность позиции Ирана в вопросе разблокирования коммуникаций в регионе.