Порошенко о предотвращении катастрофы

Лишь слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вызвали шок у западных партнеров Украины, в то время как в Москве "захлебываются от радости", написал экс-президент Украины Петр Порошенко в соцсетях.

"Отставка Залужного, если это правда, – выстрел в десятку по национальному единству, необходимость которого понимаем и мы, и наши партнеры. Единство есть и дальше возможно только вокруг Вооруженных сил. А их олицетворением стал Валерий Залужный", – подчеркнул он.

"Подобное решение не мотивировано военно-стратегическими соображениями. Не проанализированы риски и угрозы от его принятия. В его основе – эмоции и ревность, которыми нельзя руководствоваться во время войны! Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самых слухов. В Москве же захлебываются от радости…" – уверен политик.

Он призвал принять самое лучшее решение и немедленно опровергнуть слухи.

"Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан. Он не сделает Украину сильнее. А последствия его будут чрезвычайно негативными", - резюмировал Порошенко.