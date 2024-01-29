Российское серебро теперь принадлежит арабам

Крупнейшие в России месторождения серебра, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, перешли под контроль правительства Омана.

Группа ИСТ миллиардера Александра Несиса продала консорциуму оманских инвесторов 23,9% Polymetal International — второго в России производителя золота и крупнейшего производителя серебра.

Как сообщает Reuters, покупателем крупнейшего пакета акций компании, владеющей предприятиями в Магаданской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке, стал инвестфонд Mercury Investments International, который принадлежит правительству Омана.

В результате сделки группа ИСТ полностью продала свою долю в Polymetal, капитализация которого на Мосбирже составляет $2,6 млрд. Компания не раскрыла стоимость сделки, однако, исходя из биржевых котировок, пакет может оцениваться примерно в $600 млн. Группа ИСТ была крупнейшим акционером Polymetal. Согласно сайту компании, еще 9,9% у американского фонда BlackRock, у компании Fodina B.V. — 3,3%, у менеджмента и директоров — 0,9%.

Polymetal в августе сменил «прописку» с российской на казахстанскую и объявил о планах полностью избавиться от российского бизнеса — восьми рудников, которые обеспечивают три четверти годового производства компании.

Вырученные от продажи деньги Polymetal намерен инвестировать в предприятия в Казахстане, которые в прошлом году обеспечили компании половину чистой прибыли и весь денежный поток, рассказывал в августе прошлого года глава компании Виталий Несис, брат бывшего владельца Polymetal Александра.

Продажа пакета оманскому инвестфонду является продолжением стратегии на «снижение рисков для бизнеса путем продажи российских активов», заявил Несис в понедельник, комментируя сделку. В будущем Polymetal намерен развивать производство в Казахстане и «в центральноазиатском регионе в целом», цитирует Несиса его пресс-служба.