США о войне с Ираном

Вашингтон не стремится к войне и вооруженному конфликту с Тегераном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не стремимся к войне с Ираном. Не ищем вооруженного конфликта с иранским режимом", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность нанесения ударов по Ирану.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность тайно нанести удар по Ирану, в том числе атаковать иранских чиновников, после того как связанные с Тегераном боевики ударили по американской базе на границе Иордании и Сирии.