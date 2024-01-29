Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:21

Судя по всему, премьер-министр Армении Никол Пашинян творчески подходит к пониманию мирной повестки, а потому чуть ли не каждую неделю выдвигает по одной новой идее. Не так давно премьер-министр Армении заявил, что передал Азербайджану предложения по совместному контролю над вооружениями, выводу войск от границы по зеркальному принципу и демилитаризации границы. Характерно, что официальный Баку посчитал предложения Пашиняна настолько несерьезным, что даже не стал их комментировать.

И вот теперь вместо мирного договора Пашинян предлагает Азербайджану подписать «Пакт о ненападении». Эту идею премьер-министр Армении озвучил на церемонии, организованной в Ереване в связи с Днем армии. Кстати, церемония, посвященная 32-й годовщине создания армии Армении, разгромленной в 44-дневной войне, была достаточно масштабной и торжественной. Видимо, таким образом армянские власти пытаются изменить господствовавший в обществе пессимизм в отношении армии, вселив в сограждан надежду на то, что вскоре она вновь станет сильной и хорошо вооруженной. В своем выступлении Пашинян заявил, что в настоящее время буквально с нуля идет процесс модернизации вооруженных сил, на который в последние годы были выделены миллиарды долларов. Традиционно посвятив часть выступления «повестке дня мира», Никол Пашинян подчеркнул, что сильная и боеспособная армия является одним из важнейших факторов, обеспечивающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Армении, выделив при этом два важных фактора безопасности страны.

По мнению премьер-министра, Армения должна идентифицировать себя с территорией, на которой она признана международным сообществом. «Это территория Армянской ССР, идентичная суверенной территории Республики Армения, - подчеркнул Пашинян. - Мы должны четко и недвусмысленно заявить, что у нас нет и не будет никаких амбиций в отношении какой-либо другой территории, и это должно стать стратегической основой обеспечения внешней безопасности Армении». Никол Пашинян повторил, что Армения не имеет претензий ни на какие другие земли, кроме своей суверенной территории, после чего добавил, что ни у кого также не должно быть претензий ни на какие территории Армении. «Мы готовы дать такие гарантии, длительные и необратимые, - заявил премьер-министр Армении. - Но ожидаем аналогичных гарантий и от других». Пашинян призвал Азербайджан отвести войска от границ (речь идет о еще не делимитированных, то есть неопределенных границах), напомнил о ранее сделанных предложениях о выводе войск и совместном контроле над вооружениями, а также добавил, что Армения предложила Азербайджану в случае, если процесс подписания мирного договора затянется, подписать «Пакт о ненападении». И хотя официального ответа на предложение армянского премьера пока не последовало, реакция официального Баку, скорее всего, будет отрицательной. Что не должно стать сюрпризом для официального Еревана. И в самом деле, если Армения не заинтересована в подписании мирного договора на основе пяти базовых принципов, выдвинутых Азербайджаном, то какой смысл идти ей на уступки, подписывая «Пакт о ненападении»? У Баку есть серьезные основания полагать, что, укрепляя военный потенциал, Армения стремится выиграть время, чтобы создать с Азербайджаном некий баланс в военной сфере и таким образом улучшить свои переговорные позиции. А потому затягивает переговорный процесс вплоть до завершения модернизации и перевооружения своей армии.