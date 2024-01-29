Президент Чехии предупредил о сделке Трампа с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может пойти на соглашение с российским президентом Владимиром Путиным, которое не будет выгодно Европе и Украине, заявил чешский лидер Петр Павел.

«В таком случае мы столкнемся с совершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело. Но надо реально признать, что Дональд Трамп на ряд вещей смотрит по-другому», - сказал Павел.

По его словам, в случае победы Трампа Европе нужно будет уважать выбор граждан США и быть готовыми к такому развитию событий.

Украина, как считает Павел, должна задуматься о том, что ее военные возможности ограничены. Поэтому союзники дают ей рекомендации свернуть наступательные действия и перейти к обороне. Президент добавил, что Киеву нужны не только оборонительные вооружения, но и дальнобойные ракеты или истребители F-16, чтобы нарушить пути снабжения российской армии.

«Только уравнивание сил может привести к тому, что обе стороны поймут, что дальнейшего успеха им не достичь и что пришло время каких-то переговоров», - заключил Павел.

Трамп не раз заявлял, что может завершить войну в Украине за 24 часа. Он говорил, что связался бы с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, у него были очень хорошие отношения с обоими политиками.

Украинский лидер 29 января заявил, что будет «очень счастливым президентом», если Трампу действительно удастся завершить войну за сутки. По словам Зеленского, он не общается с Трампом и контактировал с ним только раз, когда тот был президентом США, а украинский политик был в Вашингтоне.