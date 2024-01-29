Натик Гусейнзаде, отдел информации 04:23

Известное немецкое издание Zeit опубликовало детали судебного процесса над неким Давидом Хачатуряном, который представляет себя как целитель различных недугов и… «посредник между духовным знанием и людьми».

Несмотря на то, что некоторые называют 63-летнего армянина обычным шарлатаном, на его семинары в различных городах съезжались люди со всей Европы. 4-дневный курс на одного человека стоил 885 евро, а 10-минутный сеанс – 120 евро. С такими расценками дела у Хачатуряна, перебравшегося в Европу из Еревана в 2009 году, безусловно, шли в гору. Но только до тех пор, когда его бывшие пациентки в Германии и Финляндии одна за другой стали обращаться в суд с исками о сексуальном насилии… В статье Zeit с заголовком «Сексуальное насилие. Тени целителя» отмечается, что к Хачатуряну в основном обращались женщины. Некоторые посещали его семинары «Познай себя» на протяжении долгих лет, называя себя «учениками». Многие говорят, что к Хачатуряну их привели тяжелые болезни в семье, и он якобы облегчил их страдания. Индивидуальные сеансы «целителя» проходили под звуки армянской музыки. «Хачатурян сидит на диване, - описывает действо немецкое издание. - В комнате находится помощница, которая называет Хачатуряну номер. Это номер армянского музыкального произведения, которое следует включить во время лечения. Затем он закрывает глаза. По нему пробегает дрожь, он двигает руками. Похоже, он вытягивает боль из тела. Все это занимает около десяти минут и стоит 120 евро, включая НДС».

В Армении Хачатурян изучал спортивную реабилитацию. Он любит рассказывать, что, когда ему был 21 год, в Ереване ночью к нему явилось некое существо и предсказало, что он родился «для особой духовной задачи». На следующий день к нему пришла женщина с просьбой вылечить ее от мигрени. И – о чудо! – после движений руками боль прошла. По его словам, стали приходить все новые и новые пациенты, и он научился лечить самые разнообразные болезни. В 2009 году Хачатурян переехал в Германию, где продолжил заниматься «целительством». Первая жалоба на армянского врачевателя поступила в 2017 году. 23-летняя немка заявила, что во время сеанса несколько лет назад Хачатурян подверг ее сексуальным прикосновениям: «Он сунул пальцы мне во влагалище, и мне пришлось прикоснуться к его пенису». По словам пострадавшей, свои действия Хачатурян объяснял тем, что многие его пациентки не могут испытывать сексуального удовольствия, и он хочет избавить ее от этой участи. Вскоре после этого еще четыре женщины в Германии заявили, что подверглись сексуальному насилию во время лечения. К ним добавились четыре пациентки в Финляндии, где он часто проводил семинары.